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Дело о коррупции районного начальника МЧС Петербурга развалилось в суде

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Фрунзенский районный суд Петербурга прекратил уголовное преследование бывшего сотрудника МЧС Николая Васильева. Миллионная взятка от бизнеса трансформировалась в оплату по договору.

Об итогах разбирательства по делу объединённая пресс-служба судов сообщила 12 января. Начальник Невского отдела управления гражданской защиты МЧС Петербурга Васильев был задержан в июле 2019 года после того, как, по версии правоохранителей, получил через посредника на Московском вокзале взятку от представителя завода в размере 2 миллионов рублей.

Позднее вменяемое ему переквалифицировали на мошенничество (159 УК) и незаконное участие в предпринимательской деятельности (289 УК).

Согласно финальной версии обвинения, Васильев, будучи действующим сотрудником МЧС, в октябре 2018 года через своего родственника организовал фирму «СпецСтрой ГО», а в феврале-марте 2019-го поспособствовал заключению договора между ней и Октябрьским электровагоноремонтным заводом.

Как полагало следствие, «СпецСтрой ГО» обязалась подготовить для завода техническое заключение о защитном сооружении гражданской обороны для снятия объекта ЗС ГО с учета. Подобного сооружения у завода не было, предоставление таких актов в МЧС не является основанием для снятия с учёта. Несмотря на это, Васильев якобы встретился с представителем ОЭВРЗ и убедил в нужности документов, пообещав в рамках своих полномочий поспособствовать решению вопроса.

Договор был заключён на сумму в 3,2 миллиона рублей. В материалах дела сказано, что «СпецСтрой ГО» получил даже несколько больше, частью будто бы распорядился Васильев.

Фрунзенский райсуд слушал дело с сентября 2020 года. После десятка заседаний прокурор отказался от обвинения в мошенничестве, признав, что состава преступления нет.

Уголовное преследование по статье 289 УК прекращено в связи с истечением сроков давности. Это нереабилитирующее основание, которое позволяет освободить от ответственности лицо, совершившее преступление.

Николай Васильев оставил службу в МЧС. Он занимает должность заместителя гендиректора «СпецСтрой ГО», уточнили «Фонтанке» в пресс-службе судов.

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Комментарии (3)

кузенька
совмещал с работой кассира
Local
В договоре было,что расчёт производится наличкой?
А что с налогами?
SlawaPiter
кривосудие в полной красе, мошенник на свободе...
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