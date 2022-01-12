Дело о коррупции районного начальника МЧС Петербурга развалилось в суде

Об итогах разбирательства по делу объединённая пресс-служба судов сообщила 12 января. Начальник Невского отдела управления гражданской защиты МЧС Петербурга Васильев был задержан в июле 2019 года после того, как, по версии правоохранителей, получил через посредника на Московском вокзале взятку от представителя завода в размере 2 миллионов рублей.

Позднее вменяемое ему переквалифицировали на мошенничество (159 УК) и незаконное участие в предпринимательской деятельности (289 УК).



Согласно финальной версии обвинения, Васильев, будучи действующим сотрудником МЧС, в октябре 2018 года через своего родственника организовал фирму «СпецСтрой ГО», а в феврале-марте 2019-го поспособствовал заключению договора между ней и Октябрьским электровагоноремонтным заводом.



Как полагало следствие, «СпецСтрой ГО» обязалась подготовить для завода техническое заключение о защитном сооружении гражданской обороны для снятия объекта ЗС ГО с учета. Подобного сооружения у завода не было, предоставление таких актов в МЧС не является основанием для снятия с учёта. Несмотря на это, Васильев якобы встретился с представителем ОЭВРЗ и убедил в нужности документов, пообещав в рамках своих полномочий поспособствовать решению вопроса.



Договор был заключён на сумму в 3,2 миллиона рублей. В материалах дела сказано, что «СпецСтрой ГО» получил даже несколько больше, частью будто бы распорядился Васильев.

