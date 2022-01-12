«Расчистили только правые полосы». Жители не оценили уборку Комендантского проспекта от снега

В Петербурге очистили от снега Комендантский проспект, уборка которого ранее вызывала у местных жителей недовольство. Претензии у них остались и сейчас, как рассказал «Фонтанке» 12 января читатель.



По словам горожанина, на проспекте почистили только правые полосы, а левые не убирали с начала декабря. Всего на дороге шесть полос, а «получилось всего четыре».



«Мы, жители, хотим пользоваться всеми шестью полосами», — резюмировал петербуржец.



Об уборке проспекта «Фонтанка» писала накануне. Ранее горожане жаловались, что с первого снегопада его толком не чистили, поэтому свободными остались только две полосы.

