FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: +2
74.53р84.67р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

«Расчистили только правые полосы». Жители не оценили уборку Комендантского проспекта от снега

5
Печать

Читатель «Фонтанки»

В Петербурге очистили от снега Комендантский проспект, уборка которого ранее вызывала у местных жителей недовольство. Претензии у них остались и сейчас, как рассказал «Фонтанке» 12 января читатель.

По словам горожанина, на проспекте почистили только правые полосы, а левые не убирали с начала декабря. Всего на дороге шесть полос, а «получилось всего четыре».

«Мы, жители, хотим пользоваться всеми шестью полосами», — резюмировал петербуржец.

Об уборке проспекта «Фонтанка» писала накануне. Ранее горожане жаловались, что с первого снегопада его толком не чистили, поэтому свободными остались только две полосы.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

муматор
Блюхера из трехполосного в двухполосный превратили. И откуда пробки, да?
260569221
Хм…
Думаю жители Комендантского должны в ножки кланяться Смольному…..
Ибо хоть почистили
Мillemelle
уборка? тротуары сплошной каток. может отправить пешком, тех кто ездит на служебных машинах и отчитываться об уборке улиц? надеюсь травматология сделает план на них.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний