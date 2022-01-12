РБК: Крупнейший оператор наружной рекламы в России покупает главного конкурента

Издание отмечает, что в декабре 2021 года компании уже объявили о стратегическом партнерстве, но тогда из их пояснений следовало, что они лишь объединяют продажи. Сейчас речь идет об успешно завершившихся переговорах, по итогам которых собственник Gallery выходит из бизнеса, рассказал РБК один из источников.

Крупнейший в России оператор наружной рекламы Russ Outdoor готовится к покупке своего ближайшего конкурента — группы Gallery. О планирующейся сделке 12 января со ссылкой на источники на рекламном рынке сообщает РБК .

Gallery принадлежит предпринимателю Ивану Таврину. В 2018 году он выкупил компанию у структур Baring Vostok Capital Parnters и других акционеров. Бизнесмен также известен тем, что в 2014 году приобрел долю (12%) Павла Дурова во «ВКонтакте», а через несколько месяцев продал ее Mail.ru Group за 12,43 млрд рублей. Сейчас Таврин является акционером USM Holdings Алишера Усманова, объединяющей активы в горнорудной промышленности и металлургии («Металлоинвест», Байкальская горная компания), телекоммуникациях («Мегафон») и Интернете.



Russ Outdoor с лета 2020 года на 73,6% принадлежит ООО «Стинн». СМИ называют фактическими бенефициарами этой компании братьев Левана и Роберта Мирзоянов, а также депутата-единоросса Госдумы нынешнего созыва Бекхана Барахоева. Оставшиеся 26,4% Russ Outdoor находятся в собственности банка ВТБ, который выступает также и кредитором группы.



По собственным данным, Russ Outdoor принадлежат более 28,5 тыс. рекламных поверхностей по России. Gallery занимает второе место на рынке с более чем 13 тыс. рекламных поверхностей в 80 городах. Группа в последнее время больше переключилась на цифровые рекламоносители и называет себя лидером в этом сегменте.

