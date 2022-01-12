В Царском Селе показали сирень, расцветшую в Александровском дворце

Живые цветы пропали из дворца в 1917 году, когда императорская семья находилась там под арестом — «заключенным роскошь не полагалась». До этого комнаты дворца украшали декоративными растениями круглый год.

Кусты живой сирени вернулись в комнаты Александровского дворца. Так Музей-заповедник «Царское Село» возродил традицию, существовавшую в семье последнего российского императора. Об этом 12 января рассказали «Фонтанке» в пресс-службе музея.

Цветочная тематика присутствовала в обивке стен, мебели, лепных рельефах на стенах и потолках. Особенно императрица Александра Федоровна любила сирень. В ее Сиреневом кабинете мебель и стены были декорированы шелком сиреневых оттенков, императрица предпочитала сиреневые тона в одежде и духи с ароматом сирени.

«Сирень во дворце была повсюду: срезанные ветви в вазе на столике у окна и кусты в жардиньерке у кушетки в Сиреневом кабинете; великолепные сиреневые композиции украшали Палисандровую и Кленовую гостиные», — рассказали в музее.



В январе 2022-го сирень вернулась в Сиреневый кабинет и Кленовую гостиную. Кусты для них начали готовить к пробуждению с декабря. Садоводы использовали выгонку — прием, с помощью которого растения выходят из состояния покоя, а затем зацветают в не свойственное им время. Для украшения дворцовых интерьеров вырастили исторические сорта, среди них — белая «Мадам Лемуан»: первая в мире махровая сирень, которая значилась в списках заказов царскосельских садовников.



Сирень занимает особое место и в парках Царского Села. Первые кусты привезли сюда еще в XVIII веке. При Александре I в 1817 году сирень посадили перед Александровским дворцом, и она росла здесь на протяжении ста лет. В середине XIX века в царскосельской резиденции высадили Сиреневую аллею, протянувшуюся от Розовой караулки до Крестового канала.

