«Проснись, дурак!» Молодежь из Ленобласти показала, как била собутыльника, который потом умер в больнице

47news
В поселке Сясьстрой в Ленобласти молодые люди избили собутыльника почти вдвое старше, который вскоре скончался в больнице. Кадры с попойки участники истории опубликовали в Instagram.
Как сообщает 12 января 47news, 19-летнего местного жителя арестовали до конца февраля по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Страшное случилось 18 декабря — в этот день из дома в деревянном бараке в Сясьстрое увезли избитого 47-летнего мужчину. У него зафиксировали тяжелые травмы, большие кровоподтеки на лице и резаную рану плеча, а через две недели пострадавший умер в больнице.
«Обычная бытовуха: отмечали очередной праздник, выпивали. Слово за слово, и началась драка», — прокомментировали случай в полиции.
Некоторые подробности того вечера сохранились на видео, которые кто-то из компании выложил в соцсеть. На кадрах видно, как трое молодых людей склонились над мужчиной, храпящим на полу. Его бьют по щекам, все это сопровождается матом и возгласами: «Проснись, дурак!», «У него вся пачка в крови». В финале в лицо лежащего устремляется нога.
На втором видео в квартире уже находятся полицейские, а 19-летний подозреваемый в наручниках бодро ходит по помещению. Он рассуждает, возможно ли уйти через окно, а потом делает выпады ногой и головой в сторону оператора. По данным полиции, молодой человек из неблагополучной семьи, недавно «выставил за дверь мать» и жил один.
47news