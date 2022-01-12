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«Проснись, дурак!» Молодежь из Ленобласти показала, как била собутыльника, который потом умер в больнице

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47news

В поселке Сясьстрой в Ленобласти молодые люди избили собутыльника почти вдвое старше, который вскоре скончался в больнице. Кадры с попойки участники истории опубликовали в Instagram.

Как сообщает 12 января 47news, 19-летнего местного жителя арестовали до конца февраля по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Страшное случилось 18 декабря — в этот день из дома в деревянном бараке в Сясьстрое увезли избитого 47-летнего мужчину. У него зафиксировали тяжелые травмы, большие кровоподтеки на лице и резаную рану плеча, а через две недели пострадавший умер в больнице.

«Обычная бытовуха: отмечали очередной праздник, выпивали. Слово за слово, и началась драка», — прокомментировали случай в полиции.

Некоторые подробности того вечера сохранились на видео, которые кто-то из компании выложил в соцсеть. На кадрах видно, как трое молодых людей склонились над мужчиной, храпящим на полу. Его бьют по щекам, все это сопровождается матом и возгласами: «Проснись, дурак!», «У него вся пачка в крови». В финале в лицо лежащего устремляется нога.

На втором видео в квартире уже находятся полицейские, а 19-летний подозреваемый в наручниках бодро ходит по помещению. Он рассуждает, возможно ли уйти через окно, а потом делает выпады ногой и головой в сторону оператора. По данным полиции, молодой человек из неблагополучной семьи, недавно «выставил за дверь мать» и жил один.

47news

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Комментарии (14)

267057252
Ужасные вещи, надеюсь, что таких будет впредь меньше. Но жаль родителей этих уродов
nikonian
Днище глубинного народа
SlawaPiter
путинский электорат...
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