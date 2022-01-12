«Проснись, дурак!» Молодежь из Ленобласти показала, как била собутыльника, который потом умер в больнице

В поселке Сясьстрой в Ленобласти молодые люди избили собутыльника почти вдвое старше, который вскоре скончался в больнице. Кадры с попойки участники истории опубликовали в Instagram.



Как сообщает 12 января 47news, 19-летнего местного жителя арестовали до конца февраля по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Страшное случилось 18 декабря — в этот день из дома в деревянном бараке в Сясьстрое увезли избитого 47-летнего мужчину. У него зафиксировали тяжелые травмы, большие кровоподтеки на лице и резаную рану плеча, а через две недели пострадавший умер в больнице.

