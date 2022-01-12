Полиция показала, как инспекторы ГИБДД задерживали подозреваемого в убийстве нижегородского депутата. Он прятался в такси

В полиции показали, как инспекторы ГИБДД задерживали подозреваемого в убийстве муниципального депутата в Нижегородской области. Видео опубликовано на сайте «МВД Медиа» 12 января.
После того, как мужчина скрылся, в регионе объявили план «Перехват». Подозреваемого обнаружили в такси, которое остановили на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Он попытался скрыться от полицейских и залег на заднее сиденье автомобиля, но это ему не помогло.
Как писала «Фонтанка» ранее, по предварительной информации, 39-летний житель Нижегородской области убил своего начальника, муниципального депутата Валентина Розина, из-за конфликта на работе (Розин возглавлял строительную компанию). Парламентария доставили накануне, 11 января, в больницу с огнестрельным ранением. Спасти его не удалось, перед смертью он назвал имя подозреваемого, обвинив его в убийстве.