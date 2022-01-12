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В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве депутата. Парламентарий назвал имя перед смертью

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Подозреваемого в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области задержали. Об этом 12 января сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Инспекторами ГИБДД задержан подозреваемый в убийстве муниципального депутата в Нижегородской области», — заявила она.

Имя убитого называют в телеграм-каналах — якобы речь идет о 59-летнем парламентарии Валентине Розине. «Установлено, что вечером 11 января местный житель обратился в Ковернинскую центральную районную больницу с огнестрельным ранением. Именно от полученных телесных повреждений он скончался в реанимационном отделении больницы. При этом потерпевший успел сообщить, кто совершил в отношении него преступление», — говорится в сообщении СК.

Телеграм-канал 112 уточняет, что подозреваемым в убийстве является местный житель, 39-летний Сергей Смирнов. В СК подтвердили, что задержанный ранее был судим за убийство и разбой. По предварительной информации, мотивом преступления стал конфликт на работе: депутат был директором строительной компании и накануне сильно поругался со своим сотрудником, пригрозив его уволить.

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Комментарии (7)

Brevnault
Муниципальный "парламентарий"?
Это типа "президент ТСЖ"?
iAm2Cool
Постойте, постойте... Как это муниципальный депутат был директором строительной компании?

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в ст. 40 запрещает участие в коммерции.

Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке)
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