В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве депутата. Парламентарий назвал имя перед смертью

Подозреваемого в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области задержали. Об этом 12 января сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Инспекторами ГИБДД задержан подозреваемый в убийстве муниципального депутата в Нижегородской области», — заявила она.
Имя убитого называют в телеграм-каналах — якобы речь идет о 59-летнем парламентарии Валентине Розине. «Установлено, что вечером 11 января местный житель обратился в Ковернинскую центральную районную больницу с огнестрельным ранением. Именно от полученных телесных повреждений он скончался в реанимационном отделении больницы. При этом потерпевший успел сообщить, кто совершил в отношении него преступление», — говорится в сообщении СК.
Телеграм-канал 112 уточняет, что подозреваемым в убийстве является местный житель, 39-летний Сергей Смирнов. В СК подтвердили, что задержанный ранее был судим за убийство и разбой. По предварительной информации, мотивом преступления стал конфликт на работе: депутат был директором строительной компании и накануне сильно поругался со своим сотрудником, пригрозив его уволить.