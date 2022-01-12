Источник: КХЛ вновь задумалась о приостановке сезона из-за COVID-19

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вновь вернулась к мысли приостановить сезон. Как сообщает 12 января РИА Новости со ссылкой на источник, рассматриваются различные варианты развития событий из-за роста числа положительных тестов на коронавирус в клубах.



Один из вариантов — приостановка регулярного чемпионата до олимпийской паузы, которая запланирована с 23 января по 22 февраля.



По словам собеседника издания, такая возможность подтверждается тем, что сегодня «Ак Барс» не улетел на игру из Петербурга в Ярославль, хотя в казанском клубе прямо сейчас только два положительных теста.

