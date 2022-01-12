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Источник: КХЛ вновь задумалась о приостановке сезона из-за COVID-19

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вновь вернулась к мысли приостановить сезон. Как сообщает 12 января РИА Новости со ссылкой на источник, рассматриваются различные варианты развития событий из-за роста числа положительных тестов на коронавирус в клубах.

Один из вариантов — приостановка регулярного чемпионата до олимпийской паузы, которая запланирована с 23 января по 22 февраля.

По словам собеседника издания, такая возможность подтверждается тем, что сегодня «Ак Барс» не улетел на игру из Петербурга в Ярославль, хотя в казанском клубе прямо сейчас только два положительных теста.

По-прежнему допускается и более радикальный сценарий с полным досрочным завершением чемпионата.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил журналистам, что лига и клубы намерены доиграть сезон.

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