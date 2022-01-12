Более 2 млн россиян купили в 2021 году жилье в ипотеку — они взяли у банков рекордные 5,7 трлн рублей

В 2021 году российские банки выдали рекордный объем ипотечных кредитов на сумму около 5,7 трлн рублей, что более чем на четверть превышает результат прошлого года, сообщил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. Новое жилье в кредит приобрели около 2 млн человек, из них 340 тыс. кредитов пришлось на банк ВТБ. «На динамику рынка повлияли отложенный спрос из-за пандемии, активный ввод новых девелоперских проектов, а также рекордно низкий уровень ставок в первом полугодии», — подчеркнул Евгений Дячкин.

Непосредственно в Петербурге и Ленобласти ВТБ выдал 25 тыс. ипотечных кредитов на 107,9 млрд рублей, что на 37% выше результата за 2020 год. Каждая четвертая сделка была заключена по программе господдержки, которая была запущена в 2020 году, — всего по ней выдано 6,6 тыс. кредитов на сумму 25,5 млрд рублей. Во втором полугодии набирала обороты «Семейная ипотека», по которой были улучшены условия — в декабре ее доля в общей выдаче достигла 27%, всего же программой воспользовались 2,7 тыс. петербургских клиентов ВТБ, оформивших кредиты на 14,8 млрд рублей. Помимо Петербурга активнее всего ипотеку брали в прошлом году в Москве и Московской области (460 млрд рублей), Новосибирской области (43,4 млрд), в Татарстане (42,8 млрд) и Свердловской области (30,6 млрд). Средняя сумма ипотечного кредита составила 3,4 млн рублей. Макроэкономические факторы будут определять перемены на рынке ипотеки в 2022 году, отметил Евгений Дячкин, — ужесточение денежно-кредитной политики Центробанком сказывается на ипотечных ставках, они уже перешагнули порог в 10%.