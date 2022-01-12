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Более 2 млн россиян купили в 2021 году жилье в ипотеку — они взяли у банков рекордные 5,7 трлн рублей

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В 2021 году российские банки выдали рекордный объем ипотечных кредитов на сумму около 5,7 трлн рублей, что более чем на четверть превышает результат прошлого года, сообщил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. Новое жилье в кредит приобрели около 2 млн человек, из них 340 тыс. кредитов пришлось на банк ВТБ.

«На динамику рынка повлияли отложенный спрос из-за пандемии, активный ввод новых девелоперских проектов, а также рекордно низкий уровень ставок в первом полугодии», — подчеркнул Евгений Дячкин.

Непосредственно в Петербурге и Ленобласти ВТБ выдал 25 тыс. ипотечных кредитов на 107,9 млрд рублей, что на 37% выше результата за 2020 год. Каждая четвертая сделка была заключена по программе господдержки, которая была запущена в 2020 году, — всего по ней выдано 6,6 тыс. кредитов на сумму 25,5 млрд рублей. Во втором полугодии набирала обороты «Семейная ипотека», по которой были улучшены условия — в декабре ее доля в общей выдаче достигла 27%, всего же программой воспользовались 2,7 тыс. петербургских клиентов ВТБ, оформивших кредиты на 14,8 млрд рублей.

Помимо Петербурга активнее всего ипотеку брали в прошлом году в Москве и Московской области (460 млрд рублей), Новосибирской области (43,4 млрд), в Татарстане (42,8 млрд) и Свердловской области (30,6 млрд). Средняя сумма ипотечного кредита составила 3,4 млн рублей.

Макроэкономические факторы будут определять перемены на рынке ипотеки в 2022 году, отметил Евгений Дячкин, — ужесточение денежно-кредитной политики Центробанком сказывается на ипотечных ставках, они уже перешагнули порог в 10%.

«По нашим оценкам, рынок ипотечного кредитования в ближайшее время ждет охлаждение, при этом многое зависит от возможного продления госпрограммы, — считает эксперт. — В случае ее сохранения объем выдач может снова превысить 5 трлн рублей, в случае завершения — скорректироваться до уровня 2020 года. При этом мы рассчитываем, что правительство предложит выгодные условия для поддержки населения и продолжит господдержку, поэтому серьезного «проседания» рынка мы не увидим». Спрос на ипотеку сохранится благодаря совместным предложениям банков и застройщиков, а также развитию сегмента кредитования ИЖС, в частности благодаря расширению условий госпрограммы на такие объекты, планам по применению технологий эскроу-счетов и запуску специальных программ кредитования ИЖС крупнейшими банками страны.

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Комментарии (17)

261000701
Государство явно "удружила" подарком со льготной ипотекой, посмотрите, как оно "поддержало" население: % упал, цены выросли, помесячная мзда осталась та же, но самое главное возможность честно накопить на квартиру стала ещё меньше. В этом есть и цель государство - именно поддержать банки, поработив ещё больше несчастных людей на десятки лет, люди, которые производят продукцию, нежели как получает деньги нахаляву банк день и ночь, в виде %.
Ипотечное рабство надо отменть - цены опустятся до "торгуемых" при данных уровнях запрлат, т.е. до уровня 20% от теперешней цены квартиры, т.е. первоначального взноса. Именно столько нечастные готовы сейчас ждать и копить, чтобы получить жильё.
angel of death
о, я один из них - взял на 15 лет, надеюсь доживу =))))))
потому что такой халявы в виде ставки в 5.9% уже не будет =)))))
кто успел - тот теперь сидит и смотрит в камеры со стройки в ожидании достройки дома и передачи ключей... )))))
alexpv
Очень правильная политика.
1- поддерживать высокую зарплату силовикам.
2- заставить большинство населения влезть в кредиты.
И все будут счастливы, счастье рабов - рассчитаться с долгами, а правителям тишина и спокойствие, никто и не вякнет, ну если вякнет, то смотри пункт 1.
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