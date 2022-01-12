Как сказали — так и погрузили. За гибель в шторме С-400 заплатит экспедитор

Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Соответствующее постановление вынес Арбитражный суд Северо-Западного округа 11 января. На этом спор между петербургским морским экспедитором ООО «Нева-Транспорт-Трейдинг» (НТТ) и стивидором АО «Морской торговый порт Усть-Луга» (входит в группу «Новотранс» Константина Гончарова) можно считать законченным. НТТ не смогла взыскать 5,6 млрд рублей за неудачную погрузку ракетного комплекса «С-400» в 2017 году, после которой он разрушился во время шторма в Ла-Манше.

Контракт «Рособоронэкспорта» на поставку ракетных комплексов С-400 «Триумф» (могут поражать аэродинамические цели на высотах до 27 км, баллистические цели — до 25 км) в Китай датируется 2014 годом. Первая партия отправилась в декабре 2017 года из порта Усть-Луга на трех судах, оператором двух из которых называлось петербургское ООО «Балтик Транс-Порт»; оператором третьего, теплохода «Никифор Бегичев» — «Нева-Транспорт-Трейдинг». Сумма контракта превышала $3 млрд, страховщиком выступила «Независимая страховая группа», чьим давним клиентом называют холдинг по производству ракетного вооружения «Алмаз-Антей».



Шторм в Ла-Манше вернул «Никифора Бегичева» в Усть-Лугу, где взорам технических спецов предстали жалкие остатки от С-400, которые пришлось уничтожить. Вопрос «кто виноват?» решил Девятый арбитражный апелляционный суд, взыскавший с НТТ в пользу застраховавшей ракетный комплекс «Независимой страховой группы» стоимость штормовых последствий. 5,6 млрд рублей стали для экспедитора приговором — в апреле 2020 года компания начала процедуру банкротства, которая длится до сих пор.

Конкурсный управляющий Евгений Назаров попытался спасти ситуацию и переадресовать претензии грузчику — стивидорной компании АО «МТП Усть-Луга», которая грузила на судно агрегаты ракетного комплекса и закрепляло их там. Логика понятна: во время шторма повредились крепления, из-за чего опасный груз начало болтать и бить обо всё вокруг (официальная формулировка: «в ходе перевозки, произошло смещение и повреждение груза, находящегося в твиндеке (межпалубном пространстве) судна»). Но крепления — дело рук стивидора, грузчика, пусть он и отвечает за дефект. Тут-то и выяснилось, что судебная система руководствуется другой логикой.



Дело слушалось с января 2021 года, прошло три инстанции — и все они сошлись на одном: грузчик сделал то, что ему сказал экспедитор, и так, как ему сказал экспедитор. Не верите — посмотрите акт сдачи-приемки выполненных работ, там есть все подписи напротив фраз «претензий не имею».

«Оператор не несет ответственности за ущерб, причиненный после погрузки груза … и оформления приемо-сдаточных документов, если не будет доказано, что утрата или повреждение груза произошли в результате действий оператора при наличии вины в форме умысла или грубой неосторожности. В соответствии с условиями договора … схема крепления груза на борту судна предоставляется заказчиком. Ответчик осуществляет крепление груза на борту судна не произвольно или на основании собственных расчетов, а только руководствуясь схемой крепления, предоставленной истцом…», — написано в мотивировочной части решения арбитражного суда, которое подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.



Теперь это наука для всех: не думайте, будто за сохранность товара отвечает тот, кто погрузил его; он только механизм, выполняющий указания заказчика. Погрузил хорошо — молодец, погрузил плохо- а куда смотрел заказчик?



Генеральный директор НТТ Сергей Морозов от комментариев отказался, сославшись на взятые на себя обязательства, связанные с гостайной. Президент Национальной ассоциации морских агентов Александр Виноградов категорически не согласен с позицией российской Фемиды по данному вопросу. По его мнению, не может быть такого, чтобы за погрузку на судно и крепление груза отвечал кто-то, кроме стивидора — это его работа, а экспедитор отвечает за доставку в порт и оформление документов. Если позицию судов по этому делу не отменит Верховный суд, в граните останется высечена противоположная формула.

Лев Годованник, специально для «Фонтанки.ру»

