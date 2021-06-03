Суд постановил, что Усть-Луга не виновата в потере ракет, предназначенных для Китая

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал ООО «Нева-Транспорт-Трейдинг» (НТТ) в намерении взыскать с АО «Морской торговый порт Усть-Луга» 5,4 млрд рублей.
Как сообщает 3 июня 47news, накануне суд решил, что грузчик не виноват в том, что ракетный комплекс не довезли до Китая.
Напомним, в конце 2019 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил об уничтожении ракетного комплекса С-400, который был повреждён во время шторма в районе пролива Ла-Манш по дороге в Китай. Оператором аварийной перевозки С-400 в Китай оказалось связанное с «Ростехом» петербургское ООО «Балтик Транс-Порт». НТТ выступал экспедитором.
«Рособоронэкспорт» винил в происшедшем «Балтик Транс-Порт» и «Неву-Транспорт-Трейдинг». В 2018–2019 годах он попытался взыскать с них 11 млрд и 7 млрд рублей соответственно. Но Арбитражный суд Москвы не стал рассматривать иски по существу, и претензии перекочевали в тяжбу между «Независимой страховой группой» и НТТ.