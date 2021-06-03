Суд постановил, что Усть-Луга не виновата в потере ракет, предназначенных для Китая

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал ООО «Нева-Транспорт-Трейдинг» (НТТ) в намерении взыскать с АО «Морской торговый порт Усть-Луга» 5,4 млрд рублей.



Как сообщает 3 июня 47news, накануне суд решил, что грузчик не виноват в том, что ракетный комплекс не довезли до Китая.



Напомним, в конце 2019 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил об уничтожении ракетного комплекса С-400, который был повреждён во время шторма в районе пролива Ла-Манш по дороге в Китай. Оператором аварийной перевозки С-400 в Китай оказалось связанное с «Ростехом» петербургское ООО «Балтик Транс-Порт». НТТ выступал экспедитором.

