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Суд постановил, что Усть-Луга не виновата в потере ракет, предназначенных для Китая

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал ООО «Нева-Транспорт-Трейдинг» (НТТ) в намерении взыскать с АО «Морской торговый порт Усть-Луга» 5,4 млрд рублей.

Как сообщает 3 июня 47news, накануне суд решил, что грузчик не виноват в том, что ракетный комплекс не довезли до Китая.

Напомним, в конце 2019 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил об уничтожении ракетного комплекса С-400, который был повреждён во время шторма в районе пролива Ла-Манш по дороге в Китай. Оператором аварийной перевозки С-400 в Китай оказалось связанное с «Ростехом» петербургское ООО «Балтик Транс-Порт». НТТ выступал экспедитором.

«Рособоронэкспорт» винил в происшедшем «Балтик Транс-Порт» и «Неву-Транспорт-Трейдинг». В 2018–2019 годах он попытался взыскать с них 11 млрд и 7 млрд рублей соответственно. Но Арбитражный суд Москвы не стал рассматривать иски по существу, и претензии перекочевали в тяжбу между «Независимой страховой группой» и НТТ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Нева-Транспорт-Трейдинг» зарегистрировано в Петербурге в 1998 году. Единственный владелец и генеральный директор компании Сергей Морозов. По данным «Фонтанки», его отец Виктор Морозов работал вместе с отцом бывшего губернатора Петербурга Сергеем Полтавченко в Северо-Западном речном пароходстве на партийных должностях.

АО «Морской торговый порт Усть-Луга» принадлежит холдинговой компании «Новотранс» Константина Гончарова (26%) и ООО «Новые коммунальные технологии» Ильи Трабера (74%).

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Комментарии (1)

dimas062
А напомните плз, чьих будет АО «Морской торговый порт Усть-Луга»?
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