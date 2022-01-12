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В Кировском райсуде второй побег за неделю. Иностранка решила не ждать приговора петербургской жизни

Перспектива возвращения на родину воодушевила иностранку на побег от полиции. Отлучившись на пару минут, женщина растворилась во дворах Кировского района Петербурга.

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Исчезновение правонарушительницы из Кировского райсуда «Фонтанке» подтвердили в объединённой пресс-службе судов города 12 января. В среду женщину ждали на заседании по вопросу нарушения миграционного законодательства РФ.

После него иностранка рисковала уехать сначала в Центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе, а потом — из страны. Материалы на неё зарегистрировать не успели. По предварительным данным, женщина отошла в дамскую комнату и не вернулась.

На прошлой неделе здание на Маршала Говорова самовольно покинули двое граждан Узбекистана, в отношении которых Кировский райсуд вынес решение о выдворении.

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Комментарии (5)

Local
Так в коридоре висит план эвакуации,сбоку приписка на иностранном,варианты как свалить.)))
Petr Sh.
Утекай...
zlopopik
А вообще хорошо, что сейчас не пишут национальность преступников и правонарушителей, а используют слово "иностранец". Со времён царизма внедрялось, что иностранец для русских - это как белый человек для папуасов. В СССР тенденция усилилась - лучшие места везде были для интуристов. Сейчас впервые пытаются показать, что внутри иностранца все как и у всех - кости, мясо и га_но.
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