В Кировском райсуде второй побег за неделю. Иностранка решила не ждать приговора петербургской жизни

Исчезновение правонарушительницы из Кировского райсуда «Фонтанке» подтвердили в объединённой пресс-службе судов города 12 января. В среду женщину ждали на заседании по вопросу нарушения миграционного законодательства РФ.



После него иностранка рисковала уехать сначала в Центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе, а потом — из страны. Материалы на неё зарегистрировать не успели. По предварительным данным, женщина отошла в дамскую комнату и не вернулась.



На прошлой неделе здание на Маршала Говорова самовольно покинули двое граждан Узбекистана, в отношении которых Кировский райсуд вынес решение о выдворении.

