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Полиция ищет в Петербурге двух иностранцев, сбежавших после решения суда о выдворении

Двух мигрантов ищут в Кировском районе Петербурга. Они сбежали после решения о выдворении их с территории РФ.

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Как стало известно «Фонтанке, ЧП произошло 8 января около девяти вечера у здания Кировского райсуда на улице Маршала Говорова. По предварительной информации, двое граждан Узбекистана, 31 и 36 лет, выслушали решение суда по их административным делам по статье 18.8, часть 3.1. За нарушение миграционного законодательства их приговорили к штрафу и выдворению с территории РФ.

Ждать, когда их довезут до Центра временного содержания иностранных граждан в Красном Селе, мужчины не стали. При посадке в автомобиль-перевозку они сбежали. Полиция ведёт их розыск.

© Фонтанка.Ру

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