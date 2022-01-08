Полиция ищет в Петербурге двух иностранцев, сбежавших после решения суда о выдворении

Как стало известно «Фонтанке, ЧП произошло 8 января около девяти вечера у здания Кировского райсуда на улице Маршала Говорова. По предварительной информации, двое граждан Узбекистана, 31 и 36 лет, выслушали решение суда по их административным делам по статье 18.8, часть 3.1. За нарушение миграционного законодательства их приговорили к штрафу и выдворению с территории РФ.



Ждать, когда их довезут до Центра временного содержания иностранных граждан в Красном Селе, мужчины не стали. При посадке в автомобиль-перевозку они сбежали. Полиция ведёт их розыск.

