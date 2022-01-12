В аэропорту Минска задержали ранее судимого экс-мэра Ставрополя с поддельным паспортом

В аэропорту Минска задержали экс-главу администрации Ставрополя, осужденного по делу о взятках. Он пытался улететь в Стамбул по российскому паспорту с признаками частичной подделки, сообщил 12 января Государственный пограничный комитет Белоруссии.



В ведомстве уточнили, что инцидент произошел два дня назад. У мужчины с собой оказался действительный паспорт РФ, но выезд за пределы страны гражданину ограничен. «В 2014 году был приговорен к девяти годам колонии по обвинению во взяточничестве. После условно-досрочного освобождения, которое предполагает ограничение права на выезд за границу, он надеялся уехать за рубеж и воспользовался поддельным документом», — говорится в сообщении.

