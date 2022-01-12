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В аэропорту Минска задержали ранее судимого экс-мэра Ставрополя с поддельным паспортом

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В аэропорту Минска задержали экс-главу администрации Ставрополя, осужденного по делу о взятках. Он пытался улететь в Стамбул по российскому паспорту с признаками частичной подделки, сообщил 12 января Государственный пограничный комитет Белоруссии.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел два дня назад. У мужчины с собой оказался действительный паспорт РФ, но выезд за пределы страны гражданину ограничен. «В 2014 году был приговорен к девяти годам колонии по обвинению во взяточничестве. После условно-досрочного освобождения, которое предполагает ограничение права на выезд за границу, он надеялся уехать за рубеж и воспользовался поддельным документом», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о подделке документов, мужчину передали сотрудникам Следственного комитета Белоруссии.

Имя фигуранта ведомство не уточнило, но, судя по всему, речь идет о бывшем мэре Ставрополя Игоре Бестужем. В 2014 году он был приговорен к девяти годам колонии строгого режима по обвинению во взятках и махинациях с землей и незаконном обороте оружия.

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Комментарии (2)

Otkating
Тюрьма, камера. Сидят воры.
Принесли баланду, вдруг откуда-то выбегает огромная крыса, хватает кусок хлеба и пытается убежать. Один из зэков хватает миску и со всей силы бросает ее в крысу. Миска попадает в крысу, после чего крыса падает и лежит без признаков жизни. Тишина, все молчат.
Один из зэков спрашивает его:
- Вот мы тут все воры сидим. И ты тоже ведь вор?
- Да. - ответил убивший крысу.
- Крыса у нас украла хлеб...
- Да.
- И ты убил ее...
- Да.
- Значит, если крыса украла у нас хлеб она тоже вор. Значит, ты убил нашего товарища... Если ты - падла не придумаешь к утру отмазку... тебе хана.
Зэк, убивший крысу не спал всю ночь. Утром придумал, что ответить сокамерникам.
- Да, хорошо, крыса наш товарищ. Она тоже вор. А что ей западло с коллегами посидеть?
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