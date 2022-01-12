Кехман вернул иконы из МХАТа петербургскому храму

Святыни, которые петербургский храм давал на время московскому МХАТу, вернулись домой. Об этом 12 января рассказал «Фонтанке» ктитор и староста храма Святителя Николая Чудотворца на Васильевском острове Григорий.

О том, что иконы переехали из Северной столицы в Москву, стало известно, когда в конце ноября 2021 года РИА Новости опубликовало письмо петербургского священника Александра Панихина новому руководителю МХАТа Владимиру Кехману.

«Просим вернуть ковчег с мощами Святых Угодников Божиих, икону «Праздники Христовы» и икону свт. Димитрия Ростовского, переданные для молитвенного поклонения в МХАТ им. М. Горького по просьбе Э. В. Боякова», — написал настоятель храма Святителя Николая Чудотворца.

Ктитор и староста храма Григорий рассказал «Фонтанке», что дружба с Эдуардом Бояковым завязалась во время визитов режиссера в Петербург, когда он несколько раз посещал храм на Смоленке.

«Он рассказывал, что много лет хотел при театре организовать домовый храм или часовню, был даже определен священник от патриархии, который должен был этим делом заниматься, но так случилось, что в одну из первых волн коронавируса он погиб. Коллектив театра остался без священника», — рассказал Григорий.

Зимой 2021 года режиссер обратился в петербургский храм за помощью в оборудовании молельной комнаты. Иконы просили на время, «чтобы сплотиться и молиться».

«Они хотели позже оборудовать там же часовенку, но для нее нужны разрешения в минкульте и благословение от московской епархии, священник для окормления, и по разным причинам это откладывалось. Для молельной же комнаты ничего этого не требуется», — рассказал ктитор.

Петербургский храм поддерживал связь с коллективом театра, они даже совершали соборную молитву, которая считается особенно сильной.

