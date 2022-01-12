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Нападение на петербуржца у «Магнита» стало административным делом

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Нападение на петербуржца, сделавшего замечание о неправильной парковке грузовика, стало административным делом. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия», — гласит ответ главка от 12 января.

«Фонтанка» писала, что 4 января вечером местный житель Александр заметил на пешеходном тротуаре у дома 41 на Советском проспекте припаркованный грузовик и начал фотографировать транспортное средство, чтобы зафиксировать нарушение. В это время, рассказал мужчина, из находящегося рядом магазина «Магнит» вышел работник, который ударил его кулаком по голове. Из-за удара он потерял сознание. Позже врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

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Комментарии (5)

Zloi_prohozhiy
это, вроде, ЖК "Живи в рыбацком"
Было бы не плохо, если бы местные жители после этого объявили бы бойкот этому Магниту и почаще гражданский контроль за разгрузкой осуществляли у данного 'магазина'
Oleg_I
Еще добавят до уголовки.
261847251
Потерял сознание и так без сознания и ушёл.
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