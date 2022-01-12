Нападение на петербуржца у «Магнита» стало административным делом

Нападение на петербуржца, сделавшего замечание о неправильной парковке грузовика, стало административным делом. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



«По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия», — гласит ответ главка от 12 января.



«Фонтанка» писала, что 4 января вечером местный житель Александр заметил на пешеходном тротуаре у дома 41 на Советском проспекте припаркованный грузовик и начал фотографировать транспортное средство, чтобы зафиксировать нарушение. В это время, рассказал мужчина, из находящегося рядом магазина «Магнит» вышел работник, который ударил его кулаком по голове. Из-за удара он потерял сознание. Позже врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

