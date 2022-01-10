Петербуржца «вырубили» кулаком за замечание о парковке. Он ищет неизвестных, которые доставили его домой

В Петербурге местный житель заметил на пешеходном тротуаре вблизи дома 41 на Советском проспекте припаркованный грузовик и сделал замечание. В качестве ответа мужчине последовал резкий удар кулаком в голову.

Как рассказал Александр 10 января, приблизительно в 17 вечера 4 января транспортное средство остановилось у магазина «Магнит» для разгрузки товара. Горожанин принялся фотографировать его с разных сторон, чтобы зафиксировать нарушение.

Фото: читатель «Фонтанки» Александр Фото: читатель «Фонтанки» Александр Поделиться Поделиться







«Они там каждый день разгружают товар, люди все время на них жалуются. Я начал делать снимки, чтобы написать жалобу, в это время ко мне подошел работник. Начал ругаться и ударил меня кулаком по голове», — объяснил пострадавший.



По словам мужчины, из-за удара он почувствовал, что теряет сознание. Александр направился в «Магнит», чтобы пообщаться с руководством, но в глазах начало темнеть. Что было дальше — горожанин не помнит, он проснулся дома.

«Я до сих пор не знаю, кто привез меня домой. У меня в кармане были ключи, а в паспорте написано место жительства, так что, вероятно, это сделали сами сотрудники магазина. Я попросил нашу управляющую компанию предоставить мне видеозаписи с камер наблюдения в лифте, чтобы понять, кто это был», — добавил петербуржец.



читатель «Фонтанки» Александр

Чуть позже пострадавший вызвал скорую помощь, его отвезли в больницу. Врачи диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

Фото: читатель «Фонтанки» Александр Поделиться Поделиться







Александр написал заявление в полицию. «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

