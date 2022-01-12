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Помощник начальника УМВД решила финансовую проблему отдела. Её отлучили от службы

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Ответственная за личный состав в Кировском УМВД не обошла вниманием социальную работу с ветеранами и семьями погибших сотрудников и нашла деньги и кадры там, где их нет. Её способ разобраться с проблемой подпал под три статьи УК.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 12 января, накануне Кировский райсуд признал Алину Прозорову виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и служебном подлоге. Ей назначены 3 года условно с двухлетним запретом занимать должности в госорганах и местном самоуправлении.

Прозорова работала помощником начальника УМВД по Кировскому району и возглавляла отдел по работе с личным составом. Обязанности предполагали в том числе соцработу с ветеранами, инвалидами и членами семей погибших полицейских. Как рассказала женщина, систематически необходимо было приобретать расходники на принтеры, бумагу для грамот, плакаты, папки, канцтовары, открытки, подарки на праздники, финансирования не хватало.

Согласно показаниям подсудимой, в начале весны 2019 года два инспектора по кадрам отработали последний день, покинули службу и сдали зарплатные карты. Прозорова воспользовалась возможностью. Суд установил, что с марта 2019-го по ноябрь 2020 года по её распоряжению в табеле учёта служебного времени ежемесячно появлялись фамилии двух уволившихся сотрудников. За полтора года на их карты было перечислено порядка 747 тысяч рублей.

Прозорова призналась, что по мере необходимости снимала с карт деньги и тратила их на нужды УМВД. «Действовала незаконно в силу ложно понятого служебного долга», — ретранслирует пресс-служба суда позицию бывшей сотрудницы полиции.

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Комментарии (3)

zlopopik
Ахаха. Так это распространенная схема во всех структурах, где деньги выделяются на личный состав.
aprahka
Так она же старалась для людей.Хотела,как лучше ))
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