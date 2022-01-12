Грузовик на МКАД врезался в машину ГИБДД, прикрывавшую аварию. Начался пожар

Два человека, один из которых сотрудник ГИБДД, получили травмы в результате ДТП в Москве. Причиной стал типичный для скоростных магистралей наезд на стоящее транспортное средство. На этот раз это была полицейская машина.



Как сообщает столичная Госавтоинспекция в своём телеграм-канале, рано утром 12 января на 80-м километре внешней стороны МКАД столкнулись «Газель» и КАМАЗ. Никто не пострадал. На место прибыли сотрудники ГИБДД, прикрыли машиной место аварии и начали оформление. В 6:20 в патрульный автомобиль врезался грузовик Volvo. Полицейская машина и «Газель» загорелись.

