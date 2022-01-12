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Грузовик на МКАД врезался в машину ГИБДД, прикрывавшую аварию. Начался пожар

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Два человека, один из которых сотрудник ГИБДД, получили травмы в результате ДТП в Москве. Причиной стал типичный для скоростных магистралей наезд на стоящее транспортное средство. На этот раз это была полицейская машина.

Как сообщает столичная Госавтоинспекция в своём телеграм-канале, рано утром 12 января на 80-м километре внешней стороны МКАД столкнулись «Газель» и КАМАЗ. Никто не пострадал. На место прибыли сотрудники ГИБДД, прикрыли машиной место аварии и начали оформление. В 6:20 в патрульный автомобиль врезался грузовик Volvo. Полицейская машина и «Газель» загорелись.

Пострадали сотрудник ГИБДД и водитель «Газели». По предварительной оценке, у них ушибы, то есть не тяжёлые травмы.

Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев аварий на скоростных дорогах. По статистике, на КАД Петербурга в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут. Так, в конце декабря на трассе М-11 «Нева» фура с мандаринами остановилась из-за поломки и попала под удар.

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Комментарии (8)

Артист ритуальных услуг
А я считаю что это нападение на сотрудников при исполнении! Спланированное в госдепе для дестабилизации! Или ваще - теракт!
мухомор
А в нормальных странах многополосные с отбойником.
А нет стоп!
Как же так.
Неужели проблема в людях?
Ваксер
Так это же не ковид, тут о людях и их безопасности заботиться не надо.
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