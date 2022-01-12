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Петербург погружается в туман. Деревья украсила ночная изморозь

Изморозь покрыла ветки деревьев, которые замерли в петербургской ночной тишине. Фотографиями и видеозаписями с городских улиц в социальных сетях делятся местные жители, которые решили прогуляться перед сном.

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Их примеру последовал и корреспондент «Фонтанки». В объектив его фотоаппарата 11 января попали заснеженная Нева с поднимающимся над ней туманом и Петропавловская крепость, которая частично спряталась от наблюдателей за дымкой.

Несмотря на позднее время, на городских набережных можно заметить случайных прохожих, которые не боятся замерзнуть и развлекаются, устраивая «снежные салюты».

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Ранее петербургский синоптик Александр Колесов предупреждал, что вечером и ночью 11 января в некоторых районах города возможно появление изморози. По его словам, стать свидетелем природного явления с наибольшей вероятностью можно у водоемов.

«Фонтанка» писала, что ночь со вторника на среду обещает быть туманной. Молочная пелена не покинет город и утром.

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Комментарии (1)

Свободу Лёхе!
Очень загадочное состояние Города..) Когда понимаешь.., что.. нужно уже выбирать, на чьей ты стороне! ) Я не спешу..) Я.. - изучаю и себя и.. Город! ) По мере наших сил..) Бывают, такие моменты, когда с Городом говоришь на одном языке но, как правило, нужно работать и, некогда поговорить с.. Городом)
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