Петербург погружается в туман. Деревья украсила ночная изморозь

Их примеру последовал и корреспондент «Фонтанки». В объектив его фотоаппарата 11 января попали заснеженная Нева с поднимающимся над ней туманом и Петропавловская крепость, которая частично спряталась от наблюдателей за дымкой.



Несмотря на позднее время, на городских набережных можно заметить случайных прохожих, которые не боятся замерзнуть и развлекаются, устраивая «снежные салюты».