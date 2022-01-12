Петербург погружается в туман. Деревья украсила ночная изморозь

Их примеру последовал и корреспондент «Фонтанки». В объектив его фотоаппарата 11 января попали заснеженная Нева с поднимающимся над ней туманом и Петропавловская крепость, которая частично спряталась от наблюдателей за дымкой.
Несмотря на позднее время, на городских набережных можно заметить случайных прохожих, которые не боятся замерзнуть и развлекаются, устраивая «снежные салюты».
Ранее петербургский синоптик Александр Колесов предупреждал, что вечером и ночью 11 января в некоторых районах города возможно появление изморози. По его словам, стать свидетелем природного явления с наибольшей вероятностью можно у водоемов.
«Фонтанка» писала, что ночь со вторника на среду обещает быть туманной. Молочная пелена не покинет город и утром.