Гендиректор БК «Зенит» о вспышке коронавируса в команде: Ждем допуска к тренировкам

«Сегодня команда возобновила тренировочный процесс. Мы начали подготовку к игре против ЦСКА, которая должна состояться 17 января. Тренируемся пока в усеченном составе и ждем, когда оставшаяся часть команды получит необходимое количество отрицательных тестов и пройдет необходимое медицинское обследование для допуска к тренировкам», — заявил Церковный.

По его словам, из-за плотности календаря любой перенос — это очень серьезная проблема. Придется искать дату, которая будет удобна обеим командам и при этом будет свободная арена.



«Сейчас у «Зенита» уже три перенесенных матча, а значит ситуация усложнилась втройне. При этом такие проблемы практически у всех клубов, и можно предполагать, что перенесенных матчей у нас будет больше», — подчеркнул Церковный.



При этом он не считает, что сезон стоит приостановить или завершить досрочно.



«В прошлом году у нас у всех — у клубов и у лиг — была схожая ситуация, и при этом не было опыта. Тем не менее удалось сыграть все перенесенные игры, и сезон прошел в полном объеме. Учитывая это, сейчас можно говорить с уверенностью, что найдутся нужные решения и компромиссы сыграть все игры», — заявил генеральный директор баскетбольного «Зенита».

