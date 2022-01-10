FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -16
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

Баскетбольный матч «Олимпиакос» — «Зенит» перенесен из-за эпидемии ковида в петербургской команде

1
Печать

Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Олимпиакос» — «Зенит» перенесен. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды 10 января, это связано со вспышкой коронавируса.

«В связи с необходимостью соблюдения COVID регламента Евролиги и по запросу БК «Зенит» выездной матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, запланированный на четверг, 13 января, перенесен на более позднюю дату. О новой дате матча будет объявлено позже», — подчеркнули в «Зените».

По последним данным, в петербургском клубе болеют четверо игроков и один сотрудник.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Ваксер
Эпидемия в команде? Буря в стакане еще не произошла?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний