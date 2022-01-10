Баскетбольный матч «Олимпиакос» — «Зенит» перенесен из-за эпидемии ковида в петербургской команде

Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Олимпиакос» — «Зенит» перенесен. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды 10 января, это связано со вспышкой коронавируса.



«В связи с необходимостью соблюдения COVID регламента Евролиги и по запросу БК «Зенит» выездной матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, запланированный на четверг, 13 января, перенесен на более позднюю дату. О новой дате матча будет объявлено позже», — подчеркнули в «Зените».



По последним данным, в петербургском клубе болеют четверо игроков и один сотрудник.

