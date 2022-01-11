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СКА впервые проиграл с Романом Ротенбергом в роли главного тренера

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Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса». Встреча проходила в Петербурге 11 января.

СКА уступил со счетом 1:3. Единственный гол у армейцев забил Никита Гусев на 9-й минуте. У гостей отличились Пер Линдхольм (4), Никита Дыняк (20) и Уил Джордан (50).

Это первое поражение для Романа Ротенберга в качестве главного тренера СКА. Подробнее о том, как он занял эту должность, читайте на «Фонтанке». Следующий матч петербургский клуб проведет 13 января против «Сочи».

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Комментарии (7)

Денеб
И это только начало......
Артист ритуальных услуг
Теперь оне должны ротенбергу х5 от заработанного за прошлые два раза?
セルゲイ
Надеюсь, что в плей-офф он выйдет и с позором вылетит в первом же туре. Ак Барс это не Кунь Лунь
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