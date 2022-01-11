Следователи начали проверку после избиения мальчиками воспитанницы детдома под Петербургом

Как сообщают в пресс-службе ведомства 11 января, на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. «В ходе проверки будет дана оценка деятельности органам и учреждениям системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении на сайте областного СКР.



Как сообщает 47news, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Ленобласти, проверку также проводит тосненский надзор.



«Фонтанка» писала, что в Тосненском районе Ленобласти возле одной из школ пятеро мальчиков напали на воспитанницу детдома — ее кидали в снег, били по лицу и голове, а затем и вовсе кинули прогибом. Видеозапись появилась в социальных сетях. По словам очевидицы, жестокие школьники говорили сверстнице, что у нее нет матери, и никто ее не защитит.

