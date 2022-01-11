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Следователи начали проверку после избиения мальчиками воспитанницы детдома под Петербургом

СКР по Ленинградской области начал доследственную проверку после потасовки с участием пятерых школьников и их сверстницы в городе Никольское Тосненского района. Следователи также дадут оценку работе органов профилактики.

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Как сообщают в пресс-службе ведомства 11 января, на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. «В ходе проверки будет дана оценка деятельности органам и учреждениям системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении на сайте областного СКР.

Как сообщает 47news, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Ленобласти, проверку также проводит тосненский надзор.

«Фонтанка» писала, что в Тосненском районе Ленобласти возле одной из школ пятеро мальчиков напали на воспитанницу детдома — ее кидали в снег, били по лицу и голове, а затем и вовсе кинули прогибом. Видеозапись появилась в социальных сетях. По словам очевидицы, жестокие школьники говорили сверстнице, что у нее нет матери, и никто ее не защитит.

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Комментарии (16)

nawuha
Обиженный путинский электорат, рождает скотов.
Денеб
Нормальные пацаны.... Из глубинных.... Будущий электорат партии власти и несменяемого.....
dyadenka
Это не мальчики, это девочки. Очень хочу чтобы они это поняли на малолетке
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