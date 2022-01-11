За сутки в стационары Петербурга поступили четверо детей с отравлениями. Один ребенок — в реанимации

За минувшие сутки в городские стационары поступили четверо несовершеннолетних — все с отравлениями. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.



Там уточнили, что проблемы со здоровьем возникли у детей из-за невнимательности взрослых. На данный момент один из них остается в реанимации.



В течение новогодних выходных в аппарат также поступала информация о несовершеннолетних, которых госпитализировали из-за укусов собак, переломов после прыжков на батутах или ударов током от гирлянд.

