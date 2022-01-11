За сутки в стационары Петербурга поступили четверо детей с отравлениями. Один ребенок — в реанимации

За минувшие сутки в городские стационары поступили четверо несовершеннолетних — все с отравлениями. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.
Там уточнили, что проблемы со здоровьем возникли у детей из-за невнимательности взрослых. На данный момент один из них остается в реанимации.
В течение новогодних выходных в аппарат также поступала информация о несовершеннолетних, которых госпитализировали из-за укусов собак, переломов после прыжков на батутах или ударов током от гирлянд.
«Фонтанка» писала, что за время новогодних выходных травмы получили около ста детей. По данным на 10 января, 41 ребенка госпитализировали с отравлениями, 18 несовершеннолетних — с травмами.