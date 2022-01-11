FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-20°C/Завтра: -13
74.84р84.88р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

Рэпер Канье Уэст едет в Россию встречаться с Путиным и вести «Воскресные службы». Он видит тут «второй дом»

4
Печать

Американский рэпер Канье Уэст, прославившийся не только своей музыкальной карьерой и президентскими амбициями, но и одиозным поведением, намерен в 2022 году приехать в Москву. Об этом 11 января сообщило авторитетное музыкальное издание Billboard.

О планах рэпера, в недавнем прошлом сменившего имя на «Йе», изданию рассказал Амир Судан, доверенное лицо и стратегический советник музыканта. По его словам, речь о весне или лете. Канье Уэст намерен встретиться с президентом России Владиром Путиным, а также осуществить ряд проектов. Например, провести здесь свои первые «Воскресные службы» (специфические песенно-танцевальные концерты-богослужения Канье Уэст проводит со своим госпел-хором уже не один год). А еще — начать развивать свой бизнес с Арасом и Эмином Агаларовыми — владельцем Crocus Group и его сыном, известным в качестве музыканта под сценическим именем EMIN.

Со слов Судана, Россия должна стать для Канье Уэста «вторым домом». «Он будет проводить там много времени», — отметил он.

В ноябре Канье Уэст уже сравнивал себя в эфире с Владимиром Путиным, проведя параллель между культурой и природными ресурсами.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Денеб
Ждём также Ким Кардашьян с её огромной .........(знаете, чем)......
Денеб
Ждём указа Путина о вручении Канье Уэсту российского паспорта....За общую симпатию к нам....
Skrepy
Посадят же , как Даню Милохина. Бастрыкин будет его творчество изучать
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний