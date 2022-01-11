Рэпер Канье Уэст едет в Россию встречаться с Путиным и вести «Воскресные службы». Он видит тут «второй дом»

Американский рэпер Канье Уэст, прославившийся не только своей музыкальной карьерой и президентскими амбициями, но и одиозным поведением, намерен в 2022 году приехать в Москву. Об этом 11 января сообщило авторитетное музыкальное издание Billboard.



О планах рэпера, в недавнем прошлом сменившего имя на «Йе», изданию рассказал Амир Судан, доверенное лицо и стратегический советник музыканта. По его словам, речь о весне или лете. Канье Уэст намерен встретиться с президентом России Владиром Путиным, а также осуществить ряд проектов. Например, провести здесь свои первые «Воскресные службы» (специфические песенно-танцевальные концерты-богослужения Канье Уэст проводит со своим госпел-хором уже не один год). А еще — начать развивать свой бизнес с Арасом и Эмином Агаларовыми — владельцем Crocus Group и его сыном, известным в качестве музыканта под сценическим именем EMIN.

