Минэк предлагает объявить в России 2024 год — Годом благотворительности

«Мы дополнительно хотим привлечь внимание всех россиян к вопросам благотворительности и направили в правительство предложение объявить 2024 год — Годом благотворительности. Конечно, мы хотим, чтобы благотворительность была важна не только один год, а все время, но проведение Года благотворительности повысит значимость этой деятельности», — рассказала Илюшникова в интервью изданию АСИ , в котором также затронуты вопросы господдержки некоммерческого сектора, итоги прошлого года и планы на будущее.

По её словам, министерство разработало проект указа президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года благотворительности».

Одним из основных событий в ушедшем году Илюшникова назвала запуск масштабной информационной кампании министерства и участников благотворительной деятельности, разъясняющей, как жертвовать правильно и не стать жертвами мошенников, собирающих деньги под видом благотворительных взносов. И в наступившем году министерство продолжит цикл информационных и разъяснительных кампаний.

«Это совместные информационные кампании о «прозрачной» благотворительности. Когда люди будут понимать, что они жертвуют настоящим некоммерческим организациям, чья деятельность прозрачна и эффективна, а расходование средств строго контролируется, то жертвователей станет больше», — уверена Илюшникова.