FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-20°C/Завтра: -13
74.84р84.88р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

Минэк предлагает объявить в России 2024 год — Годом благотворительности

5
Печать

Министерство экономического развития предложило объявить 2024 год — Годом благотворительности. Об этом сообщила замглавы министерства Татьяна Илюшникова.

По её словам, министерство разработало проект указа президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года благотворительности».

«Мы дополнительно хотим привлечь внимание всех россиян к вопросам благотворительности и направили в правительство предложение объявить 2024 год — Годом благотворительности. Конечно, мы хотим, чтобы благотворительность была важна не только один год, а все время, но проведение Года благотворительности повысит значимость этой деятельности», — рассказала Илюшникова в интервью изданию АСИ, в котором также затронуты вопросы господдержки некоммерческого сектора, итоги прошлого года и планы на будущее.

Одним из основных событий в ушедшем году Илюшникова назвала запуск масштабной информационной кампании министерства и участников благотворительной деятельности, разъясняющей, как жертвовать правильно и не стать жертвами мошенников, собирающих деньги под видом благотворительных взносов. И в наступившем году министерство продолжит цикл информационных и разъяснительных кампаний.

«Это совместные информационные кампании о «прозрачной» благотворительности. Когда люди будут понимать, что они жертвуют настоящим некоммерческим организациям, чья деятельность прозрачна и эффективна, а расходование средств строго контролируется, то жертвователей станет больше», — уверена Илюшникова.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

X-кот
Часть бюджета вместо ОМС ушла на силовиков. Отнеситесь с пониманием.
Sonata
"как пожертвовать правильно" - кредо всей кампании.
angel of death
полностью поддерживаю - все зарплаты чиновников за вычетом 1 МРОТ направить на благотворительность в течении 12 месяцев, а чиновники пусть попробуют пожить 1 год на 1 мрот в месяц...
и квартала не протянут - запоют, что на это не выжить =)
готов заключить с ними пари на 1 рубль =)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний