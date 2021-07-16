Минэкономразвития, НКО и фонды проведут разъяснительную кампанию по борьбе с мошенниками при сборе пожертвований

Илюшникова подчеркнула необходимость проведения разъяснительных кампаний для населения, направленных на борьбу с мошенничеством при сборе частных пожертвований, а также оказание информационной поддержки в части разъяснения методики проверки благотворительных организаций на предмет прозрачности их деятельности.

Минэкономразвития совместно с НКО и благотворительными фондами и при поддержке региональных центров «Мой бизнес» проведут разъяснительную кампанию для граждан, направленную на борьбу с мошенничеством при сборе частных пожертвований. Об этом заявила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова на координационном совете по вопросам благотворительной деятельности при министерстве, сообщает пресс-служба ведомства.

«Один из важных вопросов, которые ставит сообщество благотворительных организаций, — это «очистка» отрасли от мошенников, которые совершают по сути двойное преступление — выманивают деньги у граждан и бросают тень на всю благотворительность и снижают доверие к благотворительным фондам, которые оказывают реальную помощь. В этой работе ключевым моментом является просветительская деятельность. Важно объяснить людям, как отличить мошенников от настоящих фондов — и при дарении в коробки для сбора средств, и при жертвовании в интернете. Совместно с фондами мы подготовили памятки и подключимся к их распространению в центрах «Мои документы», «Мой бизнес» и других местах массового посещения и в интернет-аккаунтах министерства и фондов. Эти мероприятия начнутся до конца года», — рассказала замминистра.



Она отметила, что Минэкономразвития подготовило и направило запрос о выделении дополнительного финансирования для подготовки управленческих кадров благотворительных организаций в сфере НКО.



«Повышение профессионального уровня для руководителей благотворительных организаций будет способствовать и развитию диалога между государством и сектором НКО, и развитию сектора благотворительности в нашей стране», — объяснила Илюшникова.

