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«Перекресток несчастий». На Стародеревенской загорелся «Фольксваген»

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В Приморском районе Петербурга ближе к вечеру 11 января загорелась машина. На неудачный день пожаловался в соцсетях очевидец.

«Перекрёсток несчастий сегодня на Стародеревенской, перед Оптиков. Там ДТП и ещё загорелся автомобиль», — комментирует свидетель видео, опубликованное Telegram-каналом «Мегаполис».

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как уточнили в пресс-службе МЧС по Петербургу, автомобиль «Фольксваген» горел у дома 14 по Стародеревенской улице. Сообщение о пожаре поступило в 16:04, через 15 минут его локализовали силами 10 спасателей и с помощью двух единиц техники.

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