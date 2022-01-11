«Перекресток несчастий». На Стародеревенской загорелся «Фольксваген»

В Приморском районе Петербурга ближе к вечеру 11 января загорелась машина. На неудачный день пожаловался в соцсетях очевидец.
«Перекрёсток несчастий сегодня на Стародеревенской, перед Оптиков. Там ДТП и ещё загорелся автомобиль», — комментирует свидетель видео, опубликованное Telegram-каналом «Мегаполис».
Как уточнили в пресс-службе МЧС по Петербургу, автомобиль «Фольксваген» горел у дома 14 по Стародеревенской улице. Сообщение о пожаре поступило в 16:04, через 15 минут его локализовали силами 10 спасателей и с помощью двух единиц техники.