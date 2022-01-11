Новый премьер Казахстана заявил Мишустину о курсе на партнерство с Россией

мир перестал быть однополярным и многие начинают это понимать, теперь они будут стараться сотрудничать с сильным государством - Россией. Однако американцы так просто не отступятся и будут давить нас всеми силами. Россию можно уничтожить только изнутри, что сейчас особенно проявляется на разных форумах. Далеко ходить не нужно, взять Фъ, тут есть целенаправленные платные боты, вещающие из Украины, стран Балтики, промывают е мозги неразумным гражданам Петербурга. Но судя по вчерашним заявлениям Пескова, скоро наконец возьмутся за эту погань и наведут порядок в интернете.