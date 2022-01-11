Новый премьер Казахстана заявил Мишустину о курсе на партнерство с Россией

Новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, назначенный 11 января, уже провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Об этом 11 января сообщается на сайте казахстанского главы кабмина.
«Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание с вами характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей», — заявил Смаилов.
Напомним, 5 января на фоне протестов президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. Врио премьера стал первый вице-премьер Смаилов. 11 января он потерял приставку врио, был утвержден новый состав кабинета министров.