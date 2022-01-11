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Новый премьер Казахстана заявил Мишустину о курсе на партнерство с Россией

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Новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, назначенный 11 января, уже провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Об этом 11 января сообщается на сайте казахстанского главы кабмина.

«Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание с вами характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей», — заявил Смаилов.

Напомним, 5 января на фоне протестов президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. Врио премьера стал первый вице-премьер Смаилов. 11 января он потерял приставку врио, был утвержден новый состав кабинета министров.

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Комментарии (3)

виннопухх
мир перестал быть однополярным и многие начинают это понимать, теперь они будут стараться сотрудничать с сильным государством - Россией. Однако американцы так просто не отступятся и будут давить нас всеми силами. Россию можно уничтожить только изнутри, что сейчас особенно проявляется на разных форумах. Далеко ходить не нужно, взять Фъ, тут есть целенаправленные платные боты, вещающие из Украины, стран Балтики, промывают е мозги неразумным гражданам Петербурга. Но судя по вчерашним заявлениям Пескова, скоро наконец возьмутся за эту погань и наведут порядок в интернете.
Slava_Rossii
А у народа Казахстана этот Токаев спросил, чего он хочет?
Или под охраной бронетехники можно навязывать людям свою личную волю?
Otkating
Я признаюсь по секрету:
Очень денежки люблю!
А ничего приятней нету,
Чем копить их по рублю!

Дай, денег дай!
Дай, дай, дай, дай, дай, дай!
Дай, дай, денег дай!
Дай, дай, дай, дай, дай, дай!
Дай, дай, денег дай!
Дай, дай, дай, дай, денег дай!
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