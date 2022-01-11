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Мороз и солнце. Посмотрите, как Нева утопает в дымке на закате

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Удачливый фотограф запечатлел зимний петербургский закат — получился дымчатый театр теней. Снимки 11 января опубликовали в Telegram-канале «Астро Фото Болото».

Фотографии сделаны со стороны Петропавловской крепости. За ледяной гладью Невы видны Ростральные колонны, Исаакиевский собор, Адмиралтейство и Зимний дворец. На фоне закатного солнца они кажутся темными силуэтами, окутанными дымкой. На одном из снимков главным героем выступает ворона, которая стоит на границе туманной стены.

«Фонтанка» рассказывала, как охотники за необычными природными явлениями запечатлели световой лес над Парнасом.

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