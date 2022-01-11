Мороз и солнце. Посмотрите, как Нева утопает в дымке на закате

Удачливый фотограф запечатлел зимний петербургский закат — получился дымчатый театр теней. Снимки 11 января опубликовали в Telegram-канале «Астро Фото Болото».
Фотографии сделаны со стороны Петропавловской крепости. За ледяной гладью Невы видны Ростральные колонны, Исаакиевский собор, Адмиралтейство и Зимний дворец. На фоне закатного солнца они кажутся темными силуэтами, окутанными дымкой. На одном из снимков главным героем выступает ворона, которая стоит на границе туманной стены.
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