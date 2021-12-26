Предновогодний подарок, который сделала природа. В небе над Петербургом заметили световой «штрихкод»

Чтобы понаблюдать за завораживающими оптическими явлениями, не обязательно уезжать в Ленинградскую область подальше от городских огней. Предновогодние чудеса в ночном небе над Парнасом показали 26 декабря.
«Световой лес сегодня я заметила, когда подъезжала по КАД к Парнасу, он был яркий, стройный и строгий, заехала на промзону сделать пару фото», — рассказала Катя Стрельникова в Telegram-канале «Астро Фото Болото».
Не менее яркие снимки удалось сделать и во Всеволожском районе Ленобласти. Лучи тянулись к небу в Осельках и Лесколово.
Этот оптический эффект возникает, когда ледяные кристаллы в морозном воздухе отражают свет от небесных тел (Солнца, Луны, ярких планет) или от наземных источников, например фонарей. Как сообщал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, воскресная ночь была настолько морозной, что Петербург обновил температурный минимум, установленный почти 20 лет назад.