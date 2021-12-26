Предновогодний подарок, который сделала природа. В небе над Петербургом заметили световой «штрихкод»

Чтобы понаблюдать за завораживающими оптическими явлениями, не обязательно уезжать в Ленинградскую область подальше от городских огней. Предновогодние чудеса в ночном небе над Парнасом показали 26 декабря.



«Световой лес сегодня я заметила, когда подъезжала по КАД к Парнасу, он был яркий, стройный и строгий, заехала на промзону сделать пару фото», — рассказала Катя Стрельникова в Telegram-канале «Астро Фото Болото».