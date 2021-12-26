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Предновогодний подарок, который сделала природа. В небе над Петербургом заметили световой «штрихкод»

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Чтобы понаблюдать за завораживающими оптическими явлениями, не обязательно уезжать в Ленинградскую область подальше от городских огней. Предновогодние чудеса в ночном небе над Парнасом показали 26 декабря.

«Световой лес сегодня я заметила, когда подъезжала по КАД к Парнасу, он был яркий, стройный и строгий, заехала на промзону сделать пару фото», — рассказала Катя Стрельникова в Telegram-канале «Астро Фото Болото».

Не менее яркие снимки удалось сделать и во Всеволожском районе Ленобласти. Лучи тянулись к небу в Осельках и Лесколово.

Этот оптический эффект возникает, когда ледяные кристаллы в морозном воздухе отражают свет от небесных тел (Солнца, Луны, ярких планет) или от наземных источников, например фонарей. Как сообщал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, воскресная ночь была настолько морозной, что Петербург обновил температурный минимум, установленный почти 20 лет назад.

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Комментарии (6)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный мо.мент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
ДуремарСПб.
Куар-код нарисованный на небе световым мечом джедаев никому мерещился?
zelf
Небось опять Билл Гейтснас всякой фигней облучает.
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