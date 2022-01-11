Соль, ведро гранитной крошки, «металлические кошки»: художник показал набор для выживания на улицах Петербурга

Петербургский художник Илья Тихомиров после опасной прогулки по городским улицам решил составить список необходимого для выживания в условиях гололеда, сугробов и падающих с крыш сосулек.



«Соль, ведро гранитной крошки, «металлические кошки», два мешка с песком, салазки, лом, строительная каска и большой рулон бинтов», — написал художник.

