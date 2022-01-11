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Соль, ведро гранитной крошки, «металлические кошки»: художник показал набор для выживания на улицах Петербурга

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Петербургский художник Илья Тихомиров после опасной прогулки по городским улицам решил составить список необходимого для выживания в условиях гололеда, сугробов и падающих с крыш сосулек.

«Соль, ведро гранитной крошки, «металлические кошки», два мешка с песком, салазки, лом, строительная каска и большой рулон бинтов», — написал художник.

«Вдохновила вчерашняя прогулка по одному из больших проспектов нашего прекрасного города. Буквально — Больших. «Кошки» бы там не помешали. И песочек, и крошка, и даже соль, пусть это и вредно. А послание это или нет — зрителю решать. Искусство многогранно, каждый видит что-то свое», — рассказал 11 января Тихомиров «Фонтанке».

Губернатор Александр Беглов накануне заявил, что снегопады мешают отдыхать петербургским коммунальщикам.

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Комментарии (1)

ЦВБП
Да уж.
На новогодних праздниках был в Москве.
Другая планета. Там снег и лед убирают до асфальта/плитки.
В домашних тапочках ходить можно.
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