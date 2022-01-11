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Замглавы центра Гамалеи рассказал, как «пшикал» вакцину в нос Путину

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Заместитель главы центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, как проходила назальная вакцинация президента России Владимира Путина.

На вопрос журналиста о том, кто «Путину пшикалку давал», специалист ответил 11 января в эфире YouTube-канала «Соловьев Live»: «Я пшикнул». По его словам, глава государства отнесся к процедуре серьезно и задавал вопросы, а сам Логунов чувствовал на себе большую ответственность.

Он назвал президента «внимательным пациентом». «Это интересный опыт, опыт общения», — добавил он.

Логунов уточнил, что в настоящий момент все еще продолжаются исследования назальной вакцины, и центр набирает добровольцев.

Ранее, как писала «Фонтанка», специалист сообщил, что в России в конце января — начале февраля ожидается заметный подъём заболеваемости COVID-19 в связи с распространением штамма «омикрон».

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Комментарии (1)

Ваксер
внимательный пациент заметил порошок, как я помню.
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