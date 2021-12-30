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Добровольцев для исследований назальной вакцины от COVID-19 начнут набирать в России 15 января

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Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от коронавируса начнется в России 15 января. Планируется набрать несколько групп людей — и вакцинированных, и нет, сообщил 30 декабря ТАСС директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В рамках исследований также испытают разработанную центром тест-систему, определяющую уровень антител после применения назальной вакцины.

«Да, мы ее [тест-систему] разработали, теперь будем испытывать, насколько она нам поможет в этих исследованиях. Тест-системы нам понадобятся немного попозже, когда они [добровольцы] будут уже провакцинированы [назальной вакциной], недели на 2–3 позже. Тогда будем смотреть, насколько на конкретных людях наши тест-системы хорошо работают», — заключил Гинцбург.

Ранее глава Центра имени Гамалеи заявил, что вакцина от коронавируса в виде спрея поможет привитым не становиться переносчиками болезни. Он также говорил, что препарат не сможет заменить инъекционную вакцину и должен быть использован для дополнительной защиты.

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Комментарии (4)

xepnuminu
матвиенко с путиным уже нюхнули мало что ле?
zelf
Старый еврей проснулся. Что-то давно не слышно его было. Аж среди ночи лапшу вешать стал.
Alex000
"препарат не сможет заменить ... и должен быть использован для дополнительной защиты"

А свечи-то потом ещё, свечи-то в качестве третьего уровня защиты будут?
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