Добровольцев для исследований назальной вакцины от COVID-19 начнут набирать в России 15 января

Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от коронавируса начнется в России 15 января. Планируется набрать несколько групп людей — и вакцинированных, и нет, сообщил 30 декабря ТАСС директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.



В рамках исследований также испытают разработанную центром тест-систему, определяющую уровень антител после применения назальной вакцины.



«Да, мы ее [тест-систему] разработали, теперь будем испытывать, насколько она нам поможет в этих исследованиях. Тест-системы нам понадобятся немного попозже, когда они [добровольцы] будут уже провакцинированы [назальной вакциной], недели на 2–3 позже. Тогда будем смотреть, насколько на конкретных людях наши тест-системы хорошо работают», — заключил Гинцбург.

