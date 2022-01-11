В США выявили мировой рекорд по числу заражений COVID-19 за сутки

За минувшие сутки зарегистрировали рекордное количество подтвержденных случаев коронавируса в США. Как пишет Reuters 11 января, прирост составил 1,35 млн человек и стал рекордным для всех стран мира.



«Рекорд новых случаев был установлен в тот же день, когда в стране число госпитализированных пациентов с COVID-19 также достигло рекордно высокого уровня, увеличившись вдвое за три недели. С COVID-19 было госпитализировано более 136 604 человек, что превышает рекорд января прошлого года в 132 051 человека», — пишет издание со ссылкой на свои подсчеты.

