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В США выявили мировой рекорд по числу заражений COVID-19 за сутки

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За минувшие сутки зарегистрировали рекордное количество подтвержденных случаев коронавируса в США. Как пишет Reuters 11 января, прирост составил 1,35 млн человек и стал рекордным для всех стран мира.

«Рекорд новых случаев был установлен в тот же день, когда в стране число госпитализированных пациентов с COVID-19 также достигло рекордно высокого уровня, увеличившись вдвое за три недели. С COVID-19 было госпитализировано более 136 604 человек, что превышает рекорд января прошлого года в 132 051 человека», — пишет издание со ссылкой на свои подсчеты.

Еще в конце прошлого года рекорд для США составлял более полумиллиона положительных результатов за сутки. В настоящий момент общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране превысило 61,5 млн человек. За время пандемии от последствий новой инфекции там скончалось 839 тысяч жителей.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в декабре заявлял, что заболеваемость в стране увеличивается из-за нового штамма «омикрон», так как он «чрезвычайно заразен». Тем не менее президент страны Джо Байден в ходе общения с губернаторами призвал не паниковать из-за распространения новой мутации инфекции и заявил, что власти готовы к борьбе с «омикроном».

В России также прогнозируют подъём заболеваемости из-за «омикрона». Замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов считает, что число заболевших заметно вырастет к началу февраля.

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Комментарии (3)

Static
Ковид не отступает.
тов
Каждый насморк можно считать как два - ноздри же две.

Умножаем число всех насморков мира на два. Научный подход.
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