В США выявили мировой рекорд по числу заражений COVID-19 за сутки

За минувшие сутки зарегистрировали рекордное количество подтвержденных случаев коронавируса в США. Как пишет Reuters 11 января, прирост составил 1,35 млн человек и стал рекордным для всех стран мира.
«Рекорд новых случаев был установлен в тот же день, когда в стране число госпитализированных пациентов с COVID-19 также достигло рекордно высокого уровня, увеличившись вдвое за три недели. С COVID-19 было госпитализировано более
Еще в конце прошлого года рекорд для США составлял более полумиллиона положительных результатов за сутки. В настоящий момент общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране превысило 61,5 млн человек. За время пандемии от последствий новой инфекции там скончалось 839 тысяч жителей.
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в декабре заявлял, что заболеваемость в стране увеличивается из-за нового штамма «омикрон», так как он «чрезвычайно заразен». Тем не менее президент страны Джо Байден в ходе общения с губернаторами призвал не паниковать из-за распространения новой мутации инфекции и заявил, что власти готовы к борьбе с «омикроном».
В России также прогнозируют подъём заболеваемости из-за «омикрона». Замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов считает, что число заболевших заметно вырастет к началу февраля.