Байден: «Омикрон»-штамм — не повод для паники

Людям не стоит паниковать из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом 27 декабря заявил президент США Джо Байден в ходе общения с губернаторами.



««Омикрон» вызывает беспокойство, но не должен быть причиной паники», — сказал глава Белого дома (цитата по РИА Новости).



По словам Байдена, США готовы к борьбе с новым вариантом COVID-19. «Того, что было в марте 2020 года, не будет», — добавил он.



Ранее в Центре им. Гамалеи заявили, что «омикрон»-штамм очень быстро вытесняет «дельту». Также там добавили, что он не похож на «живую вакцину», о чем ранее говорили различные эксперты.

