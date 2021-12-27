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Байден: «Омикрон»-штамм — не повод для паники

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Людям не стоит паниковать из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом 27 декабря заявил президент США Джо Байден в ходе общения с губернаторами.

««Омикрон» вызывает беспокойство, но не должен быть причиной паники», — сказал глава Белого дома (цитата по РИА Новости).

По словам Байдена, США готовы к борьбе с новым вариантом COVID-19. «Того, что было в марте 2020 года, не будет», — добавил он.

Ранее в Центре им. Гамалеи заявили, что «омикрон»-штамм очень быстро вытесняет «дельту». Также там добавили, что он не похож на «живую вакцину», о чем ранее говорили различные эксперты.

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Комментарии (7)

DAE
Если бы прижать все продажные СМИ и стоящие за ними фармкомпании, которые постоянно раскручивают истерику про «новые штаммы», то все уже давно бы успокоилось.
Денеб
Не видать "Сонному Джо" второго срока, как своих ушей......
dedmoroz_5e4d8827384c2
В такие годы можно всё, что угодно говорить. Можно даже матом с трибуны ООН ругаться...
Ничего не будет. Абсолютно. Все как хлопали, так и дальше хлопать будут, выбора просто нет..
Выйдет пресссекретарь на следующий день и скажет, что неправильно вы его поняли.
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