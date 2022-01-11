На Ржевке взломщик пытался металлическим прутом вскрыть банкомат

Полиция Красногвардейского района ищет взломщика-неудачника. Открыть банкомат ему помешала сработавшая сигнализация.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 января, сигнализация сработала накануне около 7 утра в отделении одного из банков на проспекте Культуры. Когда сотрудники ЧОПа прибыли на место, то выяснили, что на одном из банкоматов в холле финансового учреждения имеются царапины и сколы.



На место вызвали сотрудников полиции. Они нашли и изъяли две банковские карты и металлический прут длиной 36 сантиметров.

