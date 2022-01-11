Самолеты Минобороны вывезли из Казахстана почти 1700 россиян за два дня

Самолеты министерства обороны России с 9 по 10 января вывезли из охваченного беспорядками Казахстана 1 697 человек. Об этом сообщает департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ.



В понедельник, 10 января, гласит запись в Telegram-канале ведомства, из Алма-Аты и Нур-Султана в Москву прибыли 250 российских граждан.