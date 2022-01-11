Самолеты Минобороны вывезли из Казахстана почти 1700 россиян за два дня

Самолеты министерства обороны России с 9 по 10 января вывезли из охваченного беспорядками Казахстана 1 697 человек. Об этом сообщает департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
В понедельник, 10 января, гласит запись в Telegram-канале ведомства, из Алма-Аты и Нур-Султана в Москву прибыли 250 российских граждан.
ДСКЦ МИД России
Кроме того, самолетами Минобороны прилетели шесть человек из Венгрии и пять — из Австрии. Вместе с ними были граждане Казахстана, которые обучаются в вузах России.
«Фонтанка» писала, что в Казахстане застряли 14 студентов Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, которые отправились в гости к родственникам на новогодние праздники. Они ждут своего вылета из страны.