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Самолеты Минобороны вывезли из Казахстана почти 1700 россиян за два дня

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Самолеты министерства обороны России с 9 по 10 января вывезли из охваченного беспорядками Казахстана 1 697 человек. Об этом сообщает департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

В понедельник, 10 января, гласит запись в Telegram-канале ведомства, из Алма-Аты и Нур-Султана в Москву прибыли 250 российских граждан.

ДСКЦ МИД России

Кроме того, самолетами Минобороны прилетели шесть человек из Венгрии и пять — из Австрии. Вместе с ними были граждане Казахстана, которые обучаются в вузах России.

«Фонтанка» писала, что в Казахстане застряли 14 студентов Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, которые отправились в гости к родственникам на новогодние праздники. Они ждут своего вылета из страны.

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