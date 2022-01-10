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Во время протестов в Казахстане застряли 14 студентов СПбГПМУ

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В охваченном волнениями Казахстане застряли 14 студентов Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Они ждут своего вылета из страны.

Как сообщили в пресс-службе СПбГПМУ 10 января, учащиеся отправились в гости к родственникам на новогодние праздники. У вуза есть поименный список всех оставшихся там людей — с ними пытаются связаться.

В университете добавили, что отсутствие студентов «вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы», а потому к ним не будут применять никаких санкций. При необходимости им помогут восстановить пробелы в знаниях.

Ранее в СПбГУ пообещали перенести экзамены и составить индивидуальный график для всех студентов из Казахстана.

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Комментарии (3)

ssr
Т.е. фонтанирующие пишут, что застрелили, ВУЗ, что обстоятельства непреодолимой силы? В общем восстановят, когда застреленные или оживут или самолёт летать будет)))
Москва 2041
7 Петровых и 7 Бошировых.
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