Во время протестов в Казахстане застряли 14 студентов СПбГПМУ

В охваченном волнениями Казахстане застряли 14 студентов Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Они ждут своего вылета из страны.



Как сообщили в пресс-службе СПбГПМУ 10 января, учащиеся отправились в гости к родственникам на новогодние праздники. У вуза есть поименный список всех оставшихся там людей — с ними пытаются связаться.



В университете добавили, что отсутствие студентов «вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы», а потому к ним не будут применять никаких санкций. При необходимости им помогут восстановить пробелы в знаниях.

