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В России учредили Ассоциацию национальных театров. Ее возглавил Валерий Фокин

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В Петрозаводске 10 января объявили о создании Ассоциации национальных театров. В нее вошел 31 театр из разных республик и регионов Российской Федерации.

На учредительной конференции ассоциации собрались представители театральных групп, творческие деятели и чиновники из Министерства культуры. На первом заседании выбрали совет организации: его председателем стал художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, ответственным секретарем — театральный критик Андрей Пронин, в состав совета вошли главный режиссёр Татарского академического театра Фарид Бикчантаев, художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев и другие театральные руководители.

В своем первом выступлении Валерий Фокин призвал коллег «начать работать, а не ограничиться словами» и предложил конкретные шаги. Прежде всего — открытие театральных школ для повышения квалификации режиссеров, артистов и технических работников национальных трупп. Первая подобная школа пройдет летом 2022 года на Новой сцене Александринского театра и будет обучать всех желающих техническому менеджменту.

Также в Петербурге планируют открыть магистратуру для руководителей национальных театров.

«Институт художественных руководителей переживает кризис. У нас нет «скамейки запасных». Это тонкий вопрос. Не случайно, когда Товстоногова спрашивали, что будет, когда он уйдет, он отвечал: «Ничего не будет, и театр закончится», — сказал Фокин.

Чтобы этого избежать, надо готовить руководителей заранее, считает режиссер. Пока непонятно, как именно будет называться направление обучения, но Фокин подчеркнул, что магистрантов будут учить тому, «что не проходят в институте».

С идеей о создании Ассоциации национальных театров Валерий Фокин выступил еще в 2019 году.

«Тогда в Петербурге проходила международная театральная олимпиада, и я познакомился с программой национальных театров. Это было открытием для меня. Та снисходительность, которая осталась с советских времен, стала разрушаться, мы увидели невероятно интересные театральные опыты. Стало понятно: обновление театрального языка может прийти из опыта национальных театров», — рассказал режиссер.

В конце учредительной конференции участники подписали Меморандум, определяющий основные принципы работы новой институции. В нем идет речь о сохранении и развитии национальной культуры и языка с помощью театральных сообществ.

Ранее в интервью «Фонтанке» Фокин рассказал о «воспитании» чиновников, механизме противостояния «телефонному праву» и объединении с Псковской драмой.

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