Ленобласти обещают морозы. Столбик термометра грядущей ночью опустится до минус 28

В Ленинградской области грядущая ночь окажется холодной. Утеплиться местным жителям не помешает и в среду.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 января на территории 47-го региона местами ожидается изморозь, в отдельных районах будет туманно. В темное время суток столбик термометра покажет до минус 22 градусов, где-то — до минус 28. На дорогах возникнет гололедица.



В ночь на среду в Ленобласти температура воздуха также составит до минус 23–28 градусов. Из-за льда на дорогах водителям стоит быть внимательными за рулем.

