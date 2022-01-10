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Ленобласти обещают морозы. Столбик термометра грядущей ночью опустится до минус 28

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В Ленинградской области грядущая ночь окажется холодной. Утеплиться местным жителям не помешает и в среду.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 января на территории 47-го региона местами ожидается изморозь, в отдельных районах будет туманно. В темное время суток столбик термометра покажет до минус 22 градусов, где-то — до минус 28. На дорогах возникнет гололедица.

В ночь на среду в Ленобласти температура воздуха также составит до минус 23–28 градусов. Из-за льда на дорогах водителям стоит быть внимательными за рулем.

В четверг жителей 47-го региона ожидает облачная с прояснениями погода, мокрый снег и морось. Ночью прогнозируется минус 4–9 градусов, местами — минус 13–18 градусов. Обстановка на дорогах останется сложной.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с 03:00 до 11 часов 11 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за морозов. В городе похолодает до минус 20 градусов.

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Комментарии (1)

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