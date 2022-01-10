Беглов уверен, что в Петербурге получится добиться соблюдения режима QR-кодов

Губернатор Александр Беглов заявил, что общими усилиями в Петербурге удастся добиться работы всех введенных из-за коронавируса ограничений.



Как напомнил глава города 10 января в своем традиционном радиообращении, со 2-го числа в Петербурге необходимо предъявлять QR-код во всех учреждениях, предприятиях общественного питания, торговых центрах и магазинах, за исключением продовольственных и торгующих товарами первой необходимости.



«Первые проверки января показали, что петербургский сервис готов работать по строгим правилам. Важно, что с каждым последующим контрольным мероприятием доля выявленных нарушений снижается, — отметил Беглов. — Хочу поблагодарить городскую прокуратуру за четкое разъяснение правил соблюдения QR-кодов и ответственности перед законом. Уверен, что общими усилиями мы добьемся соблюдения в Петербурге всех ограничений, необходимых для защиты здоровья людей».

