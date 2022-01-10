FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -16
75.13р85.13р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

Беглов уверен, что в Петербурге получится добиться соблюдения режима QR-кодов

26
Печать

Губернатор Александр Беглов заявил, что общими усилиями в Петербурге удастся добиться работы всех введенных из-за коронавируса ограничений.

Как напомнил глава города 10 января в своем традиционном радиообращении, со 2-го числа в Петербурге необходимо предъявлять QR-код во всех учреждениях, предприятиях общественного питания, торговых центрах и магазинах, за исключением продовольственных и торгующих товарами первой необходимости.

«Первые проверки января показали, что петербургский сервис готов работать по строгим правилам. Важно, что с каждым последующим контрольным мероприятием доля выявленных нарушений снижается, — отметил Беглов. — Хочу поблагодарить городскую прокуратуру за четкое разъяснение правил соблюдения QR-кодов и ответственности перед законом. Уверен, что общими усилиями мы добьемся соблюдения в Петербурге всех ограничений, необходимых для защиты здоровья людей».

Как писала «Фонтанка», барный протест против QR-кодов в Петербурге собрал 69 заведений.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (26)

pagero999
Люблю страну! всегда строгость законов нивелируется необязательностью их исполнения...
лучше бы опять лопату взял и показал, как надо тротуар чистить!!!!!
onotolich
Между тем, в соцсетях активно обсуждается постановление правительства рф от 13 октября 2021 года за номером 1730 подписанное мишустиным, в регионах "РФ" устанавливаются гранты от 5 миллиардов рублей для местного правительства за полную "вакцинацию" населения, и получения статуса "зоны, свободной от ковид-19".
ЦВБП
Хотелось бы узнать, когда будут чистить тротуары от снега и льда.
Неужели до весны ждать?

Сегодня видел парня лет 18-ти, который во дворе долбил лёд. А на спине у него распечатка: "Я не дворник. Меня просто задолбало здесь падать".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний