FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -16
75.13р85.13р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

СМИ узнали, когда начнут снимать третий сезон «Ведьмака»

0
Печать

Только в прошлом месяце состоялась премьера второго сезона сериала «Ведьмак», а следующий уже на подходе. СМИ узнали, что съемки третьего сезона начнутся в марте, а уже в январе стартует пре-продакшн сериала. Впрочем, признают авторы новости — издание Screenrant, сообщившее об этом на новогодних праздниках, — все еще может поменяться.

Изначально планировалось, что работа займет несколько месяцев — до июля 2022 года: возможно, теперь эти сроки сдвинутся на август. А сам третий сезон, анонсированный еще осенью 2021 года, покажут только весной 2023 года.

Действие сериала происходит в вымышленном мире, напоминающем Восточную Европу позднего Средневековья. Литературной основой сценария станет роман Анджея Сапковского «Час презрения».

Второй сезон сериала по книгам Анджея Сапковского оценила журналист «Фонтанки» Венера Галеева, которая обнаружила: авторы учли всю критику в свой адрес — что было необходимо, но недостаточно.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний