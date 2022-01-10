СМИ узнали, когда начнут снимать третий сезон «Ведьмака»

Только в прошлом месяце состоялась премьера второго сезона сериала «Ведьмак», а следующий уже на подходе. СМИ узнали, что съемки третьего сезона начнутся в марте, а уже в январе стартует пре-продакшн сериала. Впрочем, признают авторы новости — издание Screenrant, сообщившее об этом на новогодних праздниках, — все еще может поменяться.



Изначально планировалось, что работа займет несколько месяцев — до июля 2022 года: возможно, теперь эти сроки сдвинутся на август. А сам третий сезон, анонсированный еще осенью 2021 года, покажут только весной 2023 года.

