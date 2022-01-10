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Синий тигр в Ленобласти готовится к заморозкам

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Коллекцию необычных снеговиков, слепленных петербуржцами, пополнил символ 2022 года — Водяной Тигр. Фотографиями ледяной скульптуры 10 января поделился в соцсетях и с «Фонтанкой» читатель Родион.

Тигра слепили супруга и дети Родиона 5 и 6 января на их даче в районе Сосново. В те дни снег был особенно подходящим для творчества, и Петербург населили многочисленные снеговики и снежные бабы.

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Синий тигр пережил оттепель и готовится к новым холодам. В блиажайшие дни в Ленобласти ожидается до минус 28 градусов.

Напомним, что на каникулах егеря и полиция искали в Ленинградской области живого тигра. Однако сообщения местных жителей оказались фейком: следов хищника в регионе не нашли.

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