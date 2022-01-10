Биткоин впервые с сентября опустился ниже 40 тысяч долларов

Курс биткоина впервые с сентября 2021 года опустился ниже 40 тыс. долларов. Это связывают с протестами в Казахстане и ужесточением монетарной политики ФРС США.



По данным платформы CoinDesk на 17:23 мск 10 января, криптовалюта подешевела до 39,923 тыс. долларов. После недолгих низкоамплитудных колебаний биткоин упал до 39,712 тыс., но позже снова превысил отметку в 40 тыс. долларов. По данным на 18:05, цена поднялась до 40,6 тыс. долларов.



Падение биткоина все еще связывают с протестами в Казахстане. Он занимает второе место в мире по объему майнинговых мощностей. В разгар беспорядков в республике цена криптовалюты падала на 7%.

