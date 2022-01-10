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Криштиану Роналду может стать игроком «Барселоны»

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Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может сменить команду. Как сообщает Sport.es 10 января, форвард уже предупредил своего агента Жорже Мендеша, чтобы тот подыскивал для него новую команду.

Роналду не удовлетворяет беспорядочная трансферная политика «МЮ». В частности, португалец недоволен тем, что немецкий специалист Ральф Рангник намерен расстаться с несколькими игроками клуба.

При этом отмечается, что Роналду готов отправиться в «Барселону», с руководством которой Мендеша связывают прекрасные отношения.

36-летний Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», в котором играл с 2003 по 2009 годы, в августе 2021-го. Также он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

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