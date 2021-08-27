Криштиану Роналду официально вернулся в «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий Криштиану Роналду официально перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщили социальные сети английской команды.

По информации местных СМИ, «Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» за 36-летнего игрока 25 млн евро.



Другие детали контракта пока неизвестны. Изначально предполагалось, что Роналду перейдёт в «Манчестер Сити», но позже «горожане» отказались от этой идеи.



Криштиану Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 года.

