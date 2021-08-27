Португальский нападающий Криштиану Роналду досрочно покинул тренировку итальянского клуба «Ювентус» и, по данным СМИ, направляется в «Манчестер Сити». «Капитан сборной Португалии через своего агента Хорхе Мендеса сообщил «Ювентусу», что больше не хочет играть за клуб. «Манчестер Сити» уже ведет переговоры о подписании футболиста», — сообщает 27 августа Sky Sport. Итальянский журналист Ромео Агрести рассказал, что сегодня игрок попрощался с командой, а также досрочно прекратил тренировку. По его словам, он покинул тренировочную базу.

«Ювентус» готов продать португальца за 25 миллионов фунтов стерлингов. Тренер английской команды Пеп Гвардиола в декабре 2020 года заявил Sky Sport, что может предложить Рональду только двухлетний контракт с зарплатой в 12,8 миллиона фунтов стерлингов за сезон. Затем сумму подняли до 30 миллионов евро (что равно 25 миллионам фунтов).





Роналду играет за «Ювентус» с 2018 года. В футболке команды из Турина он провел 133 игры и забил 101 гол. Ранее португалец уже играл в Манчестере, однако не за «горожан», а за «Манчестер Юнайтед».



«Зенит» оказался в группе H Лиги чемпионов, где его ждут встречи с «Ювентусом», «Челси» и «Мальме».

