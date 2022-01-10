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Daily Mail: Дочь Назарбаева вывезла из Казахстана 300 миллионов долларов

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Британские СМИ рассказали, что Алия Назарбаева вывезла из Казахстана личное состояние.

«Алия Назарбаева вывезла из Казахстана 300 миллионов долларов личного состояния», — сообщает 10 января Daily Mail со ссылкой на документы Верховного суда.

Издание утверждает, что дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подала в Англии иск к своим финансовым консультантам, из которого якобы и стало известно о ее тратах. Назарбаева могла купить самолет Challenger Bombardier за 25 миллионов долларов, дом в Лондоне за 8,75 миллиона, а также недвижимость в Дубае и приобрести долю в швейцарском банке. Дочь «елбасы» также якобы хотела получить гражданство Великобритании.

Она обвинила своих финансовых консультантов в мошенничестве.

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Комментарии (10)

Artem_9
Этот Назарбай вообще конченный
Cвифт
.... а тем временем.
--- Зрада месяца: на казахского оппозиционера в Киеве напали СБУшники-путинисты (ФОТО 18+)
Сергей из СПб
Дочь Назарбаева просит гражданство в Великобритании. Так вот кто спонсор Назарбаевых!
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